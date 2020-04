Merkel ist auch zu höheren EU-Beiträgen bereit

Nachrichtenarchiv - 23.04.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Deutschland ist laut Bundeskanzlerin Merkel dazu bereit, in den kommenden Jahren deutlich höhere EU-Beiträge zu zahlen. In ihrer Regierungserklärung sprach Merkel von einem "Geist der Solidarität". Europa sei nicht Europa, wenn man in Zeiten unverschuldeter Not nicht füreinander einstehe. Vor den Abgeordneten des Bundestags sagte Merkel, sie plädiere für ein europäisches Konjunkturprogramm für die nächsten zwei Jahre, um der Wirtschaft der Union wieder auf die Beine zu helfen. Bei den Lockerungen der Corona-Beschränkungen hat Merkel zu größerer Vorsicht aufgerufen. Sie sagte, man dürfe das bisher Erreichte nicht verspielen und einen Rückschlag riskieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2020 17:00 Uhr