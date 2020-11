Merkel hofft auf "Wellenbrecher"-Effekt des aktuellen Teil-Lockdowns

Nachrichtenarchiv - 02.11.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat am Nachmittag den seit heute geltenden Lockdown nochmals als notwendig bezeichnet. Wenn man ihn einen Monat durchhalte, könne dies ein "Wellenbrecher" sein, so Merkel wörtlich. Derzeit verbreite sich das Virus immer schneller, weil die Gesundheitsämter nicht mehr genügend Kontakte verfolgen könnten. Ziel sei es, wieder zu einer 7-Tage-Inzidenz von 50 zu kommen. Heute liegt sie bundesweit bei über 120. Merkel sagte, deshalb müssten Kontakte reduziert werden, wo immer das möglich sei. Nach der Sitzung des Corona-Kabinetts sagte Merkel, wenn das gelinge, sei ein "erträglicher Dezember" mit mehr Freiräumen möglich. Auf die konkrete Frage, wie es nach dem derzeit angepeilten Lockdown-Ende am 30. November weitergeht, wollte sich Merkel nicht festlegen. Sie verwies auch darauf, dass es als Zwischenstation nochmals ein Treffen mit den Ministerpräsidenten am 16. November geben werde.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2020 15:00 Uhr