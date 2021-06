Merkel hofft auf gute Ergebnisse des G7-Gipfels

Nachrichtenarchiv - 11.06.2021 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Carbis Bay: Bundeskanzlerin Merkel erwartet vom G7-Gipfel ein starkes Signal für die internationale Zusammenarbeit. Merkel erklärte nach ihrer Ankunft im südenglischen Cornwall, sie hoffe auf sehr gute Ergebnisse des Treffens. Die G7 müssten im Kampf gegen die Corona-Pandemie zeigen, dass sie nicht nur an sich selbst dächten, sondern auch an ärmere Staaten. Die Kanzlerin hob die Bedeutung von US-Präsident Biden für die Lösung globaler Konflikte hervor. Er repräsentiere das Bekenntnis zum Multilateralismus, das in den letzten Jahren gefehlt habe. Es ist das erste persönliche Aufeinandertreffen von Merkel und Biden. Wie am Nachmittag bekannt wurde, wird die Bundeskanzlerin außerdem Mitte Juli den US-Präsidenten im Weißen Haus besuchen. Dann soll es darum gehen, die bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und den USA zu stärken.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.06.2021 18:15 Uhr