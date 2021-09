Merkel hält voraussichtlich ihre letzte Rede im Bundestag

Nachrichtenarchiv - 07.09.2021 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Mit einer Debatte zur Situation in Deutschland hat die letzte Sitzung des Bundestags in dieser Wahlperiode begonnen. Als erste Rednerin sprach Kanzlerin Merkel, die zunächst den Bundeswehrsoldaten und -soldatinnen dankte, die in Afghanistan im Einsatz waren. Merkel sagte, Deutschland wolle auch in Zukunft seiner Verantwortung für das Land gerecht werden. Mit Blick auf das verheerende Hochwasser Mitte Juli in Deutschland bezeichnete Merkel den Klimawandel als eines der drängendsten Probleme unserer Zeit. Die Bundesregierung habe wichtige Schritte unternommen. Im Verlauf der Debatte werden auch Beiträge der Kanzlerkandidaten Laschet, Scholz und Baerbock erwartet. - Auf der Tagesordnung des Bundestags stehen heute außerdem mehrere Abstimmungen, unter anderem über die Einführung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsschule vom Sommer 2026 an. Der Vermittlungsausschuss von Bund und Ländern hatte sich gestern am späten Abend auf einen Kompromiss geeinigt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.09.2021 09:45 Uhr