Merkel hält ihre wohl letzte Rede im Bundestag

Nachrichtenarchiv - 24.06.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach 16 Jahren im Amt hat Kanzerlin Merkel im Bundestag ihre vorraussichtlich letzte Rede gehalten. In der Regierunsgerklärung informierte sie die Abgeordneten über die Tagesordnung des heute beginnenden EU-Gipfels: Hauptthema ist die Corona-Krise. Merkel sagte, man dürfe hoffnungsvoll sein, müsse aber wachsam bleiben - die Pandemie sei noch nicht vorbei. Sie verteidigte das gemeinsame Vorgehen auf EU-Ebene: so ein Krise könne man nur global bekämpfen. Zugleich stellte sich die Kanzerlin noch einmal ausdrüklich hinter den Patentschutz: Dieser wird nach ihren Worten auch in Zukunft wichtig sein bei der Entwicklung von Impfstoffen. Politiker fast aller Parteien würdigten Merkels Arbeit: FDP-Chef Lindner sagte, die Kanzlerin habe ihre Fähigkeiten stets in den Dienst Deutschlands und Europas gstellt. Auch die beiden Kanzlerkandidaten Scholz und Baerbock lobten Merkels Verdienste auf europäischer Ebene. Kritik kam von AfD-Fraktionschefin Weidel: Sie warf Merkel gigantische Kollateralschäden vor.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.06.2021 11:00 Uhr