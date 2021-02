Merkel hält Ausweisung von Diplomaten aus Russland für ungerechtfertigt

Nachrichtenarchiv - 05.02.2021 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat die Ausweisung von Diplomaten aus Deutschland, Schweden und Polen durch Russland scharf kritisiert. Der Schritt Moskaus ist nach ihren Worten ungerechtfertigt und eine weitere Facette dessen, was fernab von Rechtsstaatlichkeit in Russland zu beobachten ist. Bundesaußenminister Maas sagte, die Ausweisung beschädige das Verhältnis Russlands zu Europa weiter. Sollte die Russische Föderation diesen Schritt nicht überdenken, wird er laut Maas nicht unbeantwortet bleiben. Russland hatte zuvor drei Diplomaten aus Deutschland, Polen und Schweden ausgewiesen. Die russischen Behörden werfen ihnen vor, an nicht genehmigten Demonstrationen für Nawalny teilgenommen zu haben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.02.2021 19:45 Uhr