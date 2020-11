Merkel gratuliert Joe Biden zum Wahlsieg

Nachrichtenarchiv - 09.11.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Kanzlerin Merkel hat Joe Biden zum Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl gratuliert. Sie sagte, sie wünsche ihm Kraft, Erfolg und Gottes Segen. Er verfüge über jahrzehntelange Erfahrung und kenne Deutschland und Europa gut. Die Kanzlerin betonte den Wert der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Auch in den kommenden Jahren müsse man zusammenstehen, um die Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen. Konkret nannte Merkel die Corona-Krise, die Klimakatastrophe und den Kampf gegen den Terrorismus. Die Kanzlerin gratulierte auch der künftigen Vizepräsidentin Kamala Harris, sie freue sich sie kennenzulernen. Der Demokrat Joe Biden war am Samstag von US-Medien zum Wahlsieger erklärt worden und hat bereits mit den Vorbereitungen für die Amtsübernahme im Januar begonnen. Heute will er seinen Expertenrat zur Eindämmung der Corona-Pandemie vorstellen.

