Merkel gratuliert Biden telefonisch zum Wahlsieg

Nachrichtenarchiv - 11.11.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: BundeskanzlerinMerkel hat Joe Biden nun auch telefonisch zu seinem Sieg bei der US-Präsidentenwahl gratuliert. Das hat Regierungssprecher Seibert am Abend in Berlin mitgeteilt. Merkel habe deutlich gemacht, wie wichtig ihr eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den USA sei, so Seibert. Und beide seien sich einig gewesen, dass der Zusammenarbeit angesichts der vielen globalen Herausforderungen eine hohe Bedeutung zukommt. Die deutsch-amerikanischen Beziehungen waren unter Präsident Trump auf einen Tiefpunkt abgestürzt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.11.2020 03:00 Uhr