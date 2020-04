Merkel gibt Regierungserklärung ab

Nachrichtenarchiv - 23.04.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach rund einem Monat scharfer Beschränkungen in der Corona-Krise gibt Kanzlerin Merkel um 9 Uhr eine Regierungserklärung zum Vorgehen der großen Koalition ab. Im Anschluss an ihre Rede ist eine anderthalbstündige Debatte vorgesehen. Es wird erwartet, dass sich Merkel auch zu den Beratungen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union heute Nachmittag äußern wird, bei denen es ebenfalls um die Bekämpfung der Corona-Pandemie gehen wird. Im BR brachte der SPD-Außenexperte Nils Schmid dabei auch einen höheren Beitrag Deutschlands zum EU-Haushalt ins Spiel. Kombiniert mit einer Gemeinschaftsanleihe hätte dann die EU in den nächsten Jahren deutlich mehr Mittel zur Verfügung, die man für den Wiederaufbau verteilen könne, so der SPD-Politiker. Mit einer Einigung auf dem heutigen Videogipfel der Staats- und Regierungs-Chefs rechnet Schmid allerdings nicht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2020 09:00 Uhr