Merkel gibt Regierungserklärung ab

Nachrichtenarchiv - 23.04.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Staats- und Regierungschefs der EU beraten bei einem weiteren Video-Gipfel am Nachmittag über ihr Vorgehen in der Corona-Krise. Hauptthema ist ein geplanter "Wiederaufbaufonds", der nach der Pandemie eine schnelle Erholung der Wirtschaft in den Mitgliedstaaten ermöglichen soll. Mehrere Punkte sind nach wie vor umstritten, wie das Volumen des Fonds oder die Vergemeinschaftung von Schulden, die mehrere Mitgliedsländer gefordert hatten. Vor dem EU-Gipfel wird Bundeskanzlerin Merkel im Bundestag eine Regierungserklärung abgeben. Erwartet wird, dass sich die Kanzlerin zu den Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Epidemie äußern wird. Merkel hat in den vergangenen Tagen mehrfach vor leichtsinnigem Verhalten gewarnt und weitere Disziplin angemahnt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.04.2020 05:00 Uhr