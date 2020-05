Merkel gibt Lockerungen in der Corona-Krise bekannt

Nachrichtenarchiv - 30.04.2020 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat nach den Beratungen mit den Ministerpräsidenten Lockerungen der Corona-Beschränkungen bekannt gegeben. So werden zum Spielplätze mit Auflagen geöffnet. Auch Zoos, Botanische Gärten, Ausstellungen und Museen werden wieder zugänglich sein. Außerdem sollen Gottesdienste erlaubt werden. Die Kanzlerin betonte, solche Entscheidungen seien kein Automatismus, in jedem Einzelfall gebe es schwierige Abwägungen. Ziel bleibe es, die Ausbreitung von Corona so zu verlangsamen, dass die Kliniken die Zahl der schwer Erkrankten bewältigen können. Über Lockerungen in den Bereichen Kitas, Schule und Sport soll in der kommenden Woche entschieden werden. Eine Genehmigung von Reisen innerhalb Europas steht nach Angaben der Kanzlerin derzeit nicht auf der Agenda. Bayerns Ministerpräsident Söder mahnte zur Vorsicht, denn jederzeit drohe ein Rückfall oder eine zweite Welle. Der Kampf gegen das Corona-Virus sei ein - so wörtlich - "Marathon", bei dem man das Ende nicht kenne.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.04.2020 18:45 Uhr