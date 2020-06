Merkel gibt Ausblick auf deutsche EU-Ratspräsidentschaft

Nachrichtenarchiv - 18.06.2020 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel gibt in diesen Minuten im Bundestag eine Regierungserklärung ab. Sie will ihre Ziele für die deutsche EU-Ratspräsidentschaft darlegen. Die startet am 1. Juli und steht ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Zur Zeit ist die EU uneins, wie ein Wiederaufbauplan für die europäische Wirtschaft aussehen könnte und welche Auswirkungen er auf den Haushalt haben wird. - Im Bundestag geht es später außerdem um ein Gesetz gegen Hasskriminalität im Internet. Strafbare Inhalte - wie Kinderpornografie - sollen von den Netzwerken nicht nur gelöscht, sondern auch ans Bundeskriminalamt gemeldet werden. Bundesjustizministerin Lambrecht bezeichnete das Gesetz als wichtiges Signal. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte sie, dass niemand, der online Hass verbreite, sich in Zukunft noch sicher fühlen könne.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.06.2020 09:15 Uhr