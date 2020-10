Merkel für konstruktives EU-Verhältnis zur Türkei

Nachrichtenarchiv - 01.10.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Beim EU-Sondergipfel hat sich Bundeskanzlerin Merkel für ein konstruktives Verhältnis zur Türkei stark gemacht - trotz aller Differenzen. Sie sagte, das Land sei Partner in der Nato und in der Flüchtlingsfrage. Bei der Lösung der Spannungen im östlichen Mittelmeer spiele die Diplomatie die herausragende Rolle. Anders argumentierte der österreichische Bundeskanzler Kurz. Er forderte neue Sanktionen gegen die Türkei und den Abbruch der EU-Beitrittsgespräche mit Ankara. Der Erdgasstreit blockiert die EU in einer weiteren wichtigen außenpolitischen Frage: Die 27 Länder wollen eigentlich Strafmaßnahmen wegen Wahlfälschung gegen Politiker in Belarus verhängen. Das verhindert derzeit Zypern, weil es gleichzeitig Sanktionen gegen die Türkei durchsetzen will.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2020 18:00 Uhr