Merkel fordert schärfere Corona-Linie der Länder

Nachrichtenarchiv - 28.03.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel fordert von den Bundesländern eine konsequente Umsetzung der Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung. Bei "Anne Will" im Ersten sagte sie, wenn die Länder nicht nachlegten, müsse die Bundesregierung aktiv werden, um das Infektionsgeschehen einzudämmen und die dritte Welle zu brechen. Merkel berief sich dabei auf das Infektionsschutzgesetz. Außerdem geht sie davon aus, dass die Bundesregierung den Unternehmen vorschreiben muss, ihren Mitarbeitern zweimal wöchentlich Corona-Tests anzubieten. Es sehe so aus, als ob die Selbstverpflichtung der Wirtschaft nicht ausreichend umgesetzt werde, so Merkel. Beim Impfen forderte sie mehr Flexibilität. Wörtlich sagte sie: "Wenn drei Dosen abends übrig bleiben, müssen sie verimpft werden." Man sei in Deutschland manchmal zu perfektionistisch, so die Kanzlerin.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2021 22:00 Uhr