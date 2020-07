Merkel fordert rasche Einigung auf EU-Wiederaufbaufonds

Länder prüfen Rückgabe eingezogener Führerscheine

Berlin: Im Streit um den neuen Bußgeldkatalog wollen die Länder nun überprüfen, ob bereits eingezogene Führerscheine wieder zurückgegeben werden sollen. Darauf haben sich die Länder am Abend mit dem Bundesverkehrsministerium geeinigt. Das berichtet die Deutsche Presseagentur. In Bayern und im Saarland wird das bereits so gehandhabt. Wegen der Schwere des Eingriffs wollen nun auch die übrigen Länder prüfen, ob eine solche Entscheidung rückgängig gemacht werden kann, obwohl sie schon in Kraft getreten ist. Das soll für die Fälle gelten, in denen nach dem alten Bußgeldkatalog kein Fahrverbot verhängt worden wäre. - Wegen eines Formfehlers hatten die Länder den neuen Bußgeldkatalog vorerst außer Vollzug gesetzt. Darin waren unter anderem die Strafen für zu schnelles Fahren verschärft worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2020 23:00 Uhr