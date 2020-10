Merkel fordert mehr Einsatz im Kampf gegen Hunger

Nachrichtenarchiv - 10.10.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat zu mehr Anstrengungen im Kampf gegen den Hunger aufgerufen. In ihrem wöchentlichen Video-Podcast mahnte sie, dass der Hunger in der Welt nur gemeinsam in den Griff zu bekommen sei. Die Auszeichnung des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen mit dem Friedensnobelpreis nannte sie eine Anerkennung für internationale Solidarität. Gleichzeitig forderte sie, dass das Welternährungssystem nachhaltiger werden müsse. Laut den Vereinten Nationen litten bereits vor Ausbruch der Corona-Pandemie etwa 690 Millionen Menschen an Hunger. Durch das Virus könnten es bis 2030 bis zu 840 Millionen Menschen werden.

