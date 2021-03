Merkel fordert mehr dezentralen Einsatz

Nachrichtenarchiv - 25.03.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat in ihrer Regierungserklärung die Kommunen zu mehr Kreativität bei der Bewältigung der Corona-Pandemie aufgefordert. Sie sagte, es sei keinem Bürgermeister und keinem Landrat verwehrt, das zu tun, was in Tübingen und Rostock gemacht wird. Die beiden Städte gelten als vorbildlich in ihrer Strategie bei der Pandemie-Bewältigung. Von den Bundesländern hingegen forderte die Kanzlerin mehr Einsatz im Hinblick auf die Teststrategie. Der Bund könne nicht für 40.000 Schulen in Deutschland die Testinfrastruktur vorhalten. Merkel rief außerdem die Bürger ausdrücklich dazu auf, von den nun bestehenden kostenlosen Testangeboten auch Gebrauch zu machen. "Je mehr wir testen, umso weniger müssen wir einschränken.", so Merkel.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2021 11:00 Uhr