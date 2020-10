Merkel fordert "globale Trendwende" beim Schutz der Artenvielfalt

Nachrichtenarchiv - 01.10.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Angesichts der bedrohten Artenvielfalt hat Bundeskanzlerin Merkel eine globale Trendwende beim Schutz der Natur gefordert. Merkel äußerte sich in einer Video-Botschaft bei einem UN-Gipfel zum Thema Biodiversität. Sie sagte: "Wir müssen Schutzgebiete ausweiten, wir müssen Ökosysteme renaturieren. Wir müssen insgesamt Land und Meer nachhaltiger nutzen und naturverträglicher wirtschaften." Die Biodiversität werde in einem nicht dagewesenen Ausmaß zerstört, so Merkel weiter.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.10.2020 02:00 Uhr