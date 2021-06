Merkel fordert enorme Investitionen für Deutschland und die EU

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel sieht die Notwendigkeit, in den kommenden Jahren immense Gelder in Deutschland und der EU zu investieren. Beim Tag der deutschen Industrie betonte sie, dass dabei sowohl Unternehmen als auch der Staat in der Pflicht sind. Aus Sicht der Kanzlerin gibt es viele Bereiche, in denen es ohne staatliche Unterstützung nicht mehr geht. Das gilt laut Merkel etwa für die Mikrochip-Produktion, wo in Europa derzeit 40 Prozent teurer als in Asien produziert wird. Als weitere Bereiche nannte sie die Batteriezellfertigung, die Quantentechnologie, Künstliche Intelligenz und Cloud-Computing. Die USA und China gelten mittlerweile als führend auf diesen Gebieten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2021 13:00 Uhr