Merkel fordert engere Zusammenarbeit in Europa

Nachrichtenarchiv - 18.06.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat angesichts der Corona-Pandemie eine engere Zusammenarbeit in der Europäischen Union gefordert. In einer Regierungserklärung anlässlich der am 1. Juli beginnenden deutschen EU-Ratspräsidentschaft sagte Merkel, kein Land könne diese Krise isoliert und allein bestehen. Noch nie seien Solidarität und Zusammenhalt in Europa so wichtig gewesen, so die Kanzlerin. Die Pandemie habe offengelegt, wie fragil das europäische Projekt noch sei. Erste Reaktionen beim Aufkommen der Krise seien eher national und nicht durchgehend europäisch gewesen, kritiiserte Merkel. Dies sei unvernünftig gewesen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2020 12:00 Uhr