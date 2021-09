Merkel fordert Bürger zur Impfung auf

Berlin: Kanzlerin Merkel hat die Menschen noch einmal eindringlich aufgefordert, sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen. Zum Start einer bundesweiten Aktionswoche sagte die Kanzlerin in ihrem wöchentlichen Podcast: "Lassen Sie sich impfen. Jetzt. Schützen Sie sich und andere." Eineinhalb Jahre nach dem ersten Auftreten des Virus in Deutschland sei heute ausreichend wirksamer Impfstoff vorhanden, so Merkel. Seit Beginn der Pandemie sind in Deutschland nach ihren Worten mehr als vier Millionen Menschen erkrankt und mehr als 90.000 an den Folgen des Virus gestorben. Zugleich verwies sie auf mögliche Spätfolgen. Die Bundesregierung will ab morgen noch einmal verstärkt für die Schutzimpfung werben. Bundesweit soll es an vielen Orten Angebote geben, etwa in Einkaufszentren. - Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, sprach sich dafür aus, die Menschen zielgruppenspezifischer anzusprechen. Nur dann komme man ein gutes Stück voran.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.09.2021 18:00 Uhr