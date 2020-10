Merkel fordert Bürger erneut zu Kontakteinschränkungen auf

Nachrichtenarchiv - 24.10.2020 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts der gestiegenen Zahl an Corona-Neuinfektionen appelliert Bundeskanzlerin Merkel erneut an jeden einzelnen, die Kontakte zu reduzieren. In ihrem wöchentlichen Video-Podcast sagt Merkel, das Gebot der Stunde heiße, "viel weniger Menschen treffen" und auf nicht notwendige Reisen und Feiern zu verzichten. An vielen Orten kämen die Gesundheitsämter schon jetzt nicht mehr mit der Kontaktverfolgung mit, so Merkel. - Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen stieg auf einen neuen Rekordwert: So meldete das Robert-Koch-Institut 14.714 neue Fälle binnen 24 Stunden. Darin eingerechnet sind allerdings auch Infektionen, die gestern wegen einer technischen Panne nicht erfasst worden waren. Wie das RKI mitteilt, sind seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland mehr als 10.000 Menschen im Zusammenhang mit der Infektion gestorben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.10.2020 11:45 Uhr