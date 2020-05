Merkel fordert breites Bündnis für Entwicklung von Corona-Impfstoff

Nachrichtenarchiv - 02.05.2020 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat in der Corona-Krise die Staaten weltweit zu einem gemeinsamen Handeln aufgefordert. In ihrem wöchentlichen Videopodcast sagte Merkel, es gehe darum, für alle Menschen auf der Welt einen Impfstoff zu entwickeln sowie Medikamente und gute Diagnosemöglichkeiten bereitzustellen. Deshalb werde die Bundesregierung aktiv an der Geber-Videokonferenz teilnehmen, die übermorgen auf Einladung der EU-Kommission stattfinden soll. Laut Merkel fehlen derzeit rund acht Milliarden Euro, um einen Impfstoff zu entwickeln. Neben Staaten komme hierbei privaten Akteuren wie Stiftungen eine wichtige Rolle zu. Deutschland werde sich mit einem deutlichen finanziellen Beitrag beteiligen. Wie hoch dieser ausfällt, sagte die Kanzlerin nicht. Sobald der Impfstoff entwickelt sei, müsse dieser so schnell wie möglich allen Menschen zur Verfügung stehen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.05.2020 11:15 Uhr