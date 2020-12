Merkel fordert bei Corona-Gipfel faire Verteilung von Impfstoff

Nachrichtenarchiv - 04.12.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Bundeskanzlerin Merkel hat sich vor den Vereinten Nationen zuversichtlich über den Kampf gegen die Corona-Pandemie geäußert. Die Fortschritte bei der Impfstoff-Entwicklung machten Hoffnung, sagte Merkel per Video bei der Corona-Sondersitzung der UN-Vollversammlung in New York.Trotz aller Beschwernisse in diesem Krisenjahr zeige sich ein Licht am Ende des Tunnels. Merkel forderte erneut einen weltweiten fairen Zugang zu wirksamen Impfstoffen. Nur dann könne die Pandemie "nachhaltig" überwunden werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.12.2020 01:00 Uhr