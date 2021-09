Merkel eröffnet IAA in München

Bundestag billigt Fluthilfe und geändertes Infektionsschutzgesetz

Berlin: Der Bundestag hat den Weg für Milliardenhilfen nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen freigemacht. Bei der letzten Sitzung vor der Bundestagswahl stimmten die Abgeordneten für die Einrichtung eines Fonds, in den in den kommenden Jahren bis zu 30 Milliarden Euro fließen sollen. Der Bundesrat entscheidet am kommenden Freitag über die Fluthilfe. Grünes Licht gab es im Bundestag zudem für Änderungen am Infektionsschutzgesetz. Für den Kampf gegen die Corona-Pandemie soll ab dem Herbst die Zahl der Patienten in den Kliniken wichtigste Messlatte sein. Nach den Beschäftigten in den Krankenhäusern sollen auch Mitarbeiter in Pflegeheimen, Schulen und Kitas nach ihrem Impfstatus gefragt werden dürfen. Der Bundestag hat zudem den Rechtsanspruch von Grundschulkindern auf Ganztagsbetreuung auf den Weg gebracht. Bayerns Sozialministerin Trautner sagte dem BR, man werde den Anspruch ab 2026 schrittweise umsetzen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2021 19:00 Uhr