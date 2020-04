Merkel erhält Zustimmung für Kurs bei Corona-Lockerungen

Nachrichtenarchiv - 25.04.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel erhält für ihren vorsichtigen Kurs bei den Lockerungen der Corona-Maßnahmen weitere parteiinterne Unterstützung. Auch Norbert Röttgen und Friedrich Merz, beide Kandiaten für den CDU-Vorsitz, haben sich jetzt gegen ein zu schnelles Vorgehen ausgesprochen. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Röttgen, Zitat, "Lockerungsdrängler und Exit-Strategen" seien auf dem falschen Weg. Fehler würden sich hier schnell wieder mit steigenden Infektionszahlen schmerzhaft auswirken. Merz sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, Lockerungen müssten behutsam und mit Augenmaß umgesetzt werden. Gesundheitsminister Spahn warb dagegen in einem Interview für pragmatische Lösungen. Bei Lockerungen müsse vor allem auf Abstands- und Hygieneregeln geachtet werden und weniger auf verfügbare Quadratmeter in Geschäften oder Fitnessstudios, so der CDU-Politiker. Regeln müssten vor allem nachvollziehbar sein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2020 12:00 Uhr