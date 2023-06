Merkel erhält Ehrendoktorwürde von Elite-Uni in Paris

Kurzmeldung ein/ausklappen Baerbock spricht von Fortschritten bei Diplomatie mit Südafrika

Pretoria: Nach ihrem Besuch in Südafrika hat Bundesaußenministerin Baerbock von Fortschritten bei den Gesprächen mit der dortigen Regierung gesprochen - auch in Bezug auf den russischen Krieg gegen die Ukraine. Im ZDF sagte Baerbock, der lange Atem der Diplomatie zahle sich aus. Südafrika, das bisher Kritik an Russland vermieden hatte, habe nun deutlich gemacht, dass es ihm um die Charta der Vereinten Nationen geht, um die Souveränität jedes Landes. Laut Baerbock haben ihre Gesprächspartner in der südafrikanischen Regierung das Wort "Krieg" benutzt, das sei neu. Nun sei es wichtig, gemeinsam an einem Friedensplan zu arbeiten. Den Wandel in der Haltung ihrer Gastgeber führte die deutsche Außenministerin auch auf einen Besuch des südafrikanischen Präsidenten Ramaphosa in der Ukraine zurück. Dort hatte er während russischer Raketenangriffe einen Schutzbunker aufsuchen müssen.

