Merkel empfängt Klimaaktivistinnen Thunberg und Neubauer

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel empfängt am Vormittag die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg und die Sprecherin von Fridays for Future in Deutschland, Luisa Neubauer. Anlass war ein offener Brief der Klimaschutz-Bewegung an alle europäischen Staats- und Regierungschefs. Darin heißt es, die Klimakrise werde nicht ernst genommen. Vor dem Gespräch im Kanzleramt sagte Luisa Neubauer im Morgenmagazin von ARD und ZDF, Europa und Deutschland bräuchten einen Plan, um die Klimaziele von Paris einzuhalten. Neubauer kritisierte, dass die Kanzlerin in den vergangenen Jahren zu wenig für den Klimaschutz getan habe. Sie und Thunberg wollen mit Merkel nun darüber diskutieren, was im letzten Jahr von deren Kanzlerschaft noch erreicht werden kann.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.08.2020 09:00 Uhr