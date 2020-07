Merkel empfängt Italiens Premier Conte

Nachrichtenarchiv - 13.07.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Meseberg: Bundeskanzlerin Merkel empfängt heute nachmittag den italienischen Regierungschef Conte. Das Treffen im Schloss Meseberg in Brandenburg steht im Zeichen des am Freitag beginnenden EU-Sondergipfels. Gesucht wird ein Kompromiss im Streit um die Finanzierung des EU-Wiederaufbaupakets in der Corona-Krise. Merkel und Conte wollen gegen Abend über die Ergebnisse ihres Gesprächs informieren. Morgen ist der spanische Premier Sánchez zu Gast in Berlin.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.07.2020 05:00 Uhr