Merkel dringt auf Fortschritte im Russland-Ukraine-Konflikt

Nachrichtenarchiv - 21.08.2021 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Bundeskanzlerin Merkel hat bei ihrem Abschiedsbesuch in Russland Fortschritte im Ukraine-Konflikt angemahnt. Weder die prorussischen Separatisten noch die ukrainische Regierung würden sich an die verschiedenen Abmachungen halten, so Merkel. Merkel wie auch Kremlchef Putin sprachen sich für eine Fortführung der sogenannten Normandie-Gespräche aus, also für Treffen der Staats- und Regierungschefs von Russland, Deutschland, Frankreich und der Ukraine zur Beilegung des Konflikts. Gleichzeitig warf Putin der ukrainischen Regierung vor, sich gegen eine friedliche Lösung im Osten des Landes entschieden zu haben. - Merkel war zum 16. Mal als Bundeskanzlerin zu Besuch in Moskau. Sie lobte die stets offenen Gespräche mit Putin, forderte ihn aber auch mit deutlichen Worten auf, den Kreml-Kritiker Nawalny freizulassen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2021 00:00 Uhr