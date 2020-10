Merkel bittet im Kampf gegen Corona um Mithilfe

Nachrichtenarchiv - 24.10.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat die Menschen im Kampf gegen das Corona-Virus erneut zum Zusammenhalt aufgerufen. In ihrer wöchentlichen Videobotschaft sagte Merkel, die Pandemielage habe sich in der vergangenen Woche weiter zugespitzt. Es gebe weit mehr Orte, an denen so viele Infektionen gezählt werden, dass die Gesundheitsämter mit der Kontaktverfolgung nicht mehr mitkommen. Die Bevölkerung sei aber nicht machtlos. Das Gebot der Stunde heiße für alle, viel weniger andere Menschen zu treffen. Laut Robert-Koch-Institut wurden in den vergangenen beiden Tagen fast 26.000 neue Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet. Eine genaue Zuordnung zu den einzelnen Tagen ist wegen einer technischen Panne schwierig.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.10.2020 20:00 Uhr