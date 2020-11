Merkel bietet USA engere Zusammenarbeit an

Nachrichtenarchiv - 09.11.2020 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Kanzlerin Merkel hat den USA nach dem Sieg von Joe Biden bei der Präsidentenwahl ein stärkeres deutsches Engagement in Sicherheitsfragen angeboten. Merkel gratulierte dem Demokraten Biden zum Wahlsieg und sagte dann, die Deutschen und die Europäer wüssten, dass sie in dieser Partnerschaft im 21. Jahrhundert mehr eigene Verantwortung übernehmen müssten. Amerika sei und bleibe der wichtigste Verbündete, um die Herausforderungen der Zeit zu bewältigen. Als Beispiele nannte Merkel die Corona-Pandemie, den Klimawandel, den Kampf gegen den Terrorismus und die Bemühungen um eine offene Weltwirtschaft. Joe Biden war am Samstag von US-Medien zum Sieger der Präsidentenwahl erklärt worden. Der unterlegene Präsident Trump von den Republikanern will Bidens Wahlsieg nach wie vor nicht anerkennen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.11.2020 12:45 Uhr