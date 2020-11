Merkel bietet stärkeres deutsches Engagement bei Sicherheitsfragen an

Nachrichtenarchiv - 09.11.2020 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Kanzlerin Merkel hat den USA ein stärkeres deutsches Engagement in Sicherheitsfragen angeboten. Die Deutschen und die Europäer wüssten, dass sie mehr eigene Verantwortung übernehmen müssten, sagte die Kanzlerin nach dem Wahlsieg des demokratischen Kandidaten Biden. Amerika sei der wichtigste Verbündete, dieser erwarte zurecht stärkere Anstrengungen in Europa für die eigene Sicherheit. US-Präsident Trump hatte den Abzug amerikanischer Soldaten aus Deutschland angekündigt und das damit begründet, dass Deutschland zu wenig fürs Militär ausgebe. Die NATO hat sich vor fast 20 Jahren zum Ziel gesetzt, dass jeder Mitgliedsstaat zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in seine Streitkräfte investieren soll. Deutschland gibt derzeit deutlich weniger für die Bundeswehr aus.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.11.2020 19:45 Uhr