Merkel bezeichnet Pandemie als Jahrhundertaufgabe

Nachrichtenarchiv - 31.12.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Zum Jahreswechsel hat Bundeskanzlerin Merkel die Menschen in Deutschland zum Durchhalten in der Corona-Pandemie aufgerufen. Wie die Kanzlerin in ihrer Neujahrsansprache sagte, ist die Pandemie eine politische, soziale und ökonomische Jahrhundertaufgabe. Merkel sprach den Angehörigen von Corona-Opfern ihr Mitgefühl aus und verurteilte Verschwörungstheorien über das Virus. Verschwörungstheorien seien nicht nur unwahr und gefährlich, sie seien auch zynisch und grausam gegenüber den Corona-Opfern. Zugleich sind der Kanzlerin zufolge in diesem Jahr viele Menschen über sich hinausgewachsen, ohne dies an die große Glocke zu hängen. Merkel nannte in diesem Zusammenhang unter anderem medizinisches Personal und Pflegekräfte. Auch Bayerns Ministerpräsident Söder ging in seiner Neujahrsansprache auf die Pandemie ein. Corona sei die Bewährungsprobe unserer Generation, sagte der CSU-Chef. Hinsichtlich der begonnenen Impfungen zeigte sich Söder optimistisch. Die Corona-Impfung mache Hoffnung, die Normalität und die Freiheit Stück für Stück zurückzugewinnen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2020 22:00 Uhr