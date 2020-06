Merkel bezeichnet Corona-Krise als größte Herausforderung für Europa

Nachrichtenarchiv - 18.06.2020 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat die Corona-Virus-Pandemie als "größte Herausforderung" für Europa bezeichnet. In einer Regierungserklärung im Bundestag sagte sie: Wie die Staaten jetzt mit der Krise umgehen, entscheide nicht nur über das Leben der Menschen, sondern auch über die Rolle Europas in der Welt. Das Virus habe offengelegt, wie fragil Europa sei. Zusammenhalt und Solidarität seiennoch nie so wichtig geweseen wie heute, betonte die Kanzlerin. Kein Land könne die Krise isoliert bestehen. Miteinander, nachhaltig und mit Blick auf die Zukunft - Das seien deswegen die Leitmotive der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Deutschland wird diese ab dem 1. Juli antreten. Themen werden neben der Bewältigung der Pandemie auch der Klimaschutz, die Digitalisierung und Europas Verantwortung in der Welt sein.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.06.2020 10:15 Uhr