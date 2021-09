Nachrichtenarchiv - 11.09.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Warschau: Bundeskanzlerin Merkel wird am Vormittag zu einem Besuch in Polen erwartet. In Warschau ist eine Kranzniederlegung am Grabmal des Unbekannten Soldaten sowie ein Gespräch mit Polens Ministerpräsident Morawiecki geplant. Ein Schwerpunkt des Treffens wird nach Angaben der polnischen Regierung die Situation an Polens Grenze zu Belarus sein.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.09.2021 05:00 Uhr