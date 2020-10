Merkel bespricht mit Bürgermeistern die Corona-Lage

Nachrichtenarchiv - 09.10.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen will sich Bundeskanzlerin Merkel über die Entwicklungen in elf deutschen Großstädten informieren. Für den Mittag ist eine Schaltkonferenz mit den Oberbürgermeistern und Bürgermeistern geplant, darunter von Berlin, München und Hamburg. In vielen Ballungsräumen war in den vergangenen Tagen der Grenzwert bei den Neuinfektionen überschritten worden. Inzwischen liegt auch in Frankfurt am Main und in Berlin die Zahl über 50 bestätigten Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Die Stadt Frankfurt ordnete eine Sperrstunde zwischen 23 und 6 Uhr an, verhängte Alkoholverbote und verschärfte die Regeln zum Tragen einer Maske. Auch Berlin beschloss eine Sperrstunde ab 23 Uhr, sie gilt ab morgen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.10.2020 01:00 Uhr