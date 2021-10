Merkel besorgt über Geschichtsvergessenheit

Coron-Inzidenz in Bayern ist so hoch wie noch nie

München: Die Zahl der Corona-Neuansteckungen ist in Bayern so hoch wie noch nie. Das Robert-Koch-Institut nennt heute eine Sieben-Tage-Inzidenz von knapp 230. Der Wert lag gestern bei knapp 222. Der Landkreis Mühldorf am Inn bleibt Hotspot in ganz Deutschland - mit einer Inzidenz von 648. Gesundheitsminister Holetschek begründet den Anstieg mit den Lockerungen der letzten Zeit und spricht von einer neuen Dynamik, auf die man jetzt reagieren müsse. Er hat im BR-Interview konkret eine Reform der Krankenhausampel ins Gespräch gebracht. Sie sollte regionaler ausgerichtet werden. Auch eine Booster-Impfung sei eine Möglichkeit, dem Trend steigender Infektionszahlen entgegenzuwirken, so der Minister. Eine Booster-Impfung für alle, wie sie Gesundheitsminister Spahn gefordert hat, müsse in Absprache mit Ärzten geprüft werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2021 14:00 Uhr