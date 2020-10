Merkel berät mit Verantwortlichen deutscher Großstädte über Corona-Lage

Nachrichtenarchiv - 09.10.2020 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat mit Verantwortlichen der elf größten deutschen Städte über die aktuelle Corona-Lage beraten. Die Infektions-Entwicklung in den Ballungsräumen sorgt in der Politik zunehmend für Besorgnis. In Berlin, Frankfurt und weiteren Städten ist der kritische Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen 7 Tagen überschritten worden. Das Robert-Koch-Instititut meldete heute erneut einen Anstieg der Corona-Zahlen in Deutschland. Innerhalb von 24 Stunden registrierte das RKI 4.516 neue Fälle. Ergebnisse der Beratungen sollen in Kürze bekannt gegeben werden

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.10.2020 14:15 Uhr