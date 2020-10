Merkel berät mit Ministerpräsidenten über Corona-Maßnahmen

Nachrichtenarchiv - 28.10.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts steigender Corona-Zahlen will die Bundesregierung mit strengen Maßnahmen gegensteuern - und das in der Konferenz mit den Ministerpräsidenten durchsetzen. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios sollen Gastronomie sowie Freizeit- und Sporteinrichtungen im November wieder für einige Wochen schließen. Die Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen sollen anders als während des Lockdowns im Frühjahr aber geöffnet bleiben. Die Bundesregierung will zudem Kontaktbeschränkungen durchsetzen. Konkret sollen nur noch Treffen von Angehörigen zweier Haushalte erlaubt sein. Kanzlerin Merkel bespricht die Vorschläge gerade mit den Ministerpräsidenten. Sollte schärfere Corona-Maßnahmen beschlossen werden, wird sich damit in Bayern wohl der Landtag beschäftigten: Wie der BR aus Regierungskreisen erfahren hat, will Ministerpräsident Söder das Parlament für Freitag um eine Sondersitzung bitten. Morgen wird das bayerische Kabinett über die Ergebnisse der Videoschalte beraten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2020 15:00 Uhr