Merkel berät mit Ministerpräsidenten über Corona-Maßnahmen

Nachrichtenarchiv - 28.10.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts steigender Corona-Zahlen will die Bundesregierung mit strengen Maßnahmen gegensteuern - und das in der Konferenz mit den Ministerpräsidenten durchsetzen. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios sollen Gastronomie sowie Freizeit- und Sporteinrichtungen wieder für einige Wochen schließen - und zwar vom 4. November an. Die Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen sollen anders als während des Lockdown im Frühjahr aber geöffnet bleiben. Die Bundesregierung will zudem Kontaktbeschränkungen durchsetzen. Konkret sollen nur noch Treffen von Angehörigen zweier Haushalte erlaubt sein. Kanzlerin Merkel bespricht die Vorschläge jetzt mit den Ministerpräsidenten. Bereits vor Beginn der Videokonferenz hatten mehrere Länder-Chefs vor zu strengen Maßnahmen gewarnt. Auch aus den betroffenen Branchen kam Kritik. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten befürchtet einen unwiederbringlichen Verlust von Arbeitsplätzen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2020 13:00 Uhr