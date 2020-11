Merkel berät mit Macron und Kurz über islamistischen Terror

Bayern hält an seiner Corona-Teststrategie fest

München: In Bayern gibt es nach Angaben der Staatsregierung keinen flächendeckenden Engpass bei Corona-Tests. Nach einer Kabinettssitzung in München sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann, es gebe landesweit eine Kapazität von 78.000 Tests. Gemacht wurden im Mittel der letzten sieben Tage nach seinen Worten lediglich rund 47.000 Tests täglich. Laut Herrmann gibt es also noch Luft nach oben. Auf örtlich gemeldete Engpässe werde man reagieren. Die bayerische Staatsregierung wird dem Staatskanzleichef zufolge aber vorerst an ihrer Strategie in der Corona-Pandemie festhalten - und der Bevölkerung weiterhin kostenlos Tests anbieten. Herrmann kündigte an, die Kapazitäten an den lokalen Testzentren nochmals um 18.000 Tests pro Tag zu erhöhen, an den mobilen Testzentren soll die aktuelle Kapazität verdoppelt werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.11.2020 14:15 Uhr