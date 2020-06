Merkel bekräftigt Entschlossenheit der Bundesregierung im Kampf gegen Extremismus

Nachrichtenarchiv - 14.06.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Kanzlerin Merkel hat die Entschlossenheit der Bundesregierung im Kampf gegen Extremismus bekräftigt. Merkel sagte in einem Grußwort bei einer virtuellen Konferenz des American Jewish Comittee, unser Staatswesen und unser friedliches Zusammenleben bauten auf grundlegenden Werten auf. Und mit diesen Werten seien Antisemitismus und Rassismus, Hass und Hetze, ob in sozialen Medien oder auf offener Straße, unvereinbar. Merkel betonte, solchen Auswüchsen müssten Regierung und Gesellschaft mit aller Macht und Kraft entgegenwirken. Die Kanzlerin sprach von bitteren Rückschlägen. Besonders das Attentat auf die Synagoge in Halle habe tief erschüttert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2020 20:00 Uhr