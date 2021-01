Merkel beklagt mangelnde Digitalisierung

Bundesweite Razzia bei 65 Verdächtigen wegen Kinderpornographie

Köln: Im Missbrauchsskandal Bergisch Gladbach sind die Ermittler mit einer bundesweiten Razzia gegen Verdächtige vorgegangen. Wie Kölner Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, richteten sich die Durchsuchungen gegen 65 Beschuldigte in zehn Bundesländern – dem Vernehmen nach auch in Bayern. Sie sollen Kinderpornos besessen und verbreitet haben. Über 1.000 Beamte waren demnach im Einsatz. Sie sicherten riesige Datenmengen, die jetzt ausgewertet werden. Missbrauchstäter seien nicht unter den Verdächtigen, so die Kölner Polizei. Allerdings hätte das Jugendamt in einem Fall ein 13-jähriges Kind vorsichtshalber in Obhut genommen. Anderthalb Jahre nach Aufdeckung des Missbrauchsskandals Bergisch Gladbach zogen die Ermittler eine Zwischenbilanz. Zahlreiche Kinder seien mittlerweile in Sicherheit, mehrere Täter verurteilt und weitere Beschuldigte angeklagt, so die Polizei.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2021 15:00 Uhr