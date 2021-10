Merkel bedauert Rückzug von Bundesbank-Chef Weidmann

Nachrichtenarchiv - 20.10.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat die Rückzugsankündigung von Bundesbank-Chef Weidmann bedauert. Er habe die Bundesbank national wie international herausragend vertreten, erklärte Regierungssprecher Seibert in Berlin. Die Bundeskanzlerin danke ihm für seine Arbeit in diesen währungs- und finanzpolitisch sehr herausfordernden Jahren. Es sei nun Aufgabe der neuen Bundesregierung, einen Nachfolger zu finden. Weidmann hatte heute überraschend seinen Rücktritt zum Jahresende angekündigt. In einem Schreiben an Bundespräsident Steinmeier nannte er persönliche Gründe für diesen Schritt. Auch Bundesfinanzminister Scholz und FDP-Chef Lindner bedauerten die Entscheidung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2021 16:00 Uhr