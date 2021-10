Merkel auf Abschiedsbesuch in Israel

Nachrichtenarchiv - 10.10.2021 17:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Jerusalem: Bei ihrem Abschiedsbesuch in Israel hat Bundeskanzlerin Merkel als erste deutsche Regierungschefin an einer Sitzung des israelischen Kabinetts teilgenommen. Merkel sprach von einem sehr berührenden Ereignis und wiederholte ihren Satz, dass die Sicherheit Israels Teil der deutschen Staatsräson sei. Israels Regierungschef Bennett würdigte Merkel als moralischen Kompass des gesamten europäischen Kontinents und als echte Freundin des jüdischen Staates Israel. Am Nachmittag legte Merkel in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem einen Kranz nieder. Ins Gästebuch schrieb sie, jeder Besuch dort berühre sie aufs Neue im Innersten. Als unermesslichen Vertrauensbeweis bezeichnete Merkel es, dass nach den Verbrechen der Schoah in Deutschland wieder jüdisches Leben eine Heimat gefunden habe. Dieses Vertrauen sei eine Verpflichtung für jede Bundesregierung, täglich entschieden gegen Antisemitismus, Hass und Gewalt vorzugehen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.10.2021 17:30 Uhr