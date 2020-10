Merkel appelliert an Bürger nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben

Nachrichtenarchiv - 18.10.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat eindringlich an die Bürger appelliert, dazu beizutragen, dass sich das Coronavirus nicht unkontrolliert ausbreitet. Merkel sagte in ihrem wöchentlichen Podcast, dabei zähle jeder Tag. Wörtlich sagte die Kanzlerin: "Verzichten Sie auf jede Reise, die nicht wirklich zwingend notwendig ist, auf jede Feier, die nicht wirklich zwingend notwendig ist. Bitte bleiben Sie, wenn immer möglich, zu Hause, an Ihrem Wohnort." Die Gesundheitsämter in Deutschland haben zuletzt 7830 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet, mehr als je zuvor seit Beginn der Pandemie.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.10.2020 02:00 Uhr