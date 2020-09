Merkel appelliert an Bevölkerung mit emotionaler Rede in der Generaldebatte des Bundestags

Das Wetter in Bayern: Nachts vielerorts klar, Abkühlung auf 9 bis 3 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend teils sonnig, teils bewölkt. In der Nacht vielerorts aufklarend, später gebietsweise Nebel. Abkühlung auf 9 bis 3 Grad. Morgen nach Nebel mitunter längere sonnige Abschnitte, am Abend im äußersten Westen etwas Regen möglich. Freitag teils sonnig, teils bewölkt und an den Alpen leicht föhnig. Am Samstag Wolken, freundliche Abschnitte und Schauer. Höchstwerte 17 bis 21, am Samstag 10 bis 18 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2020 17:00 Uhr