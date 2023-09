Menschenrechtsgerichtshof verhandelt über Klimaklage von Kindern

Straßburg: Vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geht es heute um eine Klage von sechs Kindern und jungen Erwachsenen gegen europäische Staaten. Die jungen Portugiesen und Portugiesinnen werfen 32 Ländern vor, den Klimawandel zu verschärfen und damit zukünftige Generationen zu gefährden. Unter den angeklagten Ländern ist auch Deutschland. Zunächst muss einmal geklärt werden, ob die Klage überhaupt zulässig ist. Die Kinder und jungen Erwachsenen hatten sich direkt an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gewandt und ein portugiesisches Gericht ausgelassen. Ein Urteil in dem ganzen Prozess wird erst in einigen Monaten erwartet. // STOPP Es könnte dann allerdings ein Präzedenzfall werden und sich auf die Klimagesetzgebung der Mitgliedsstaaten des Europarats auswirken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.09.2023 09:00 Uhr