Menschenrechtsfilmpreis geht an „The Intrusion“

Nürnberg: Der Internationale Menschenrechtsfilmpreis geht heuer an die brasilianisch-französische Produktion "O Estranho / The Intrusion". In dem Film geht es um den Flughafen Guarulhos bei Sao Paulo und darum, wie dieser die Menschen und die Landschaft in dem Gebiet komplett verändert. Der Publikumspreis des Internationalen Nürnberger Filmfestivals der Menschenrechte geht an die Dokumentation "Vergiss Meyn Nicht". Sie erzählt von der Besetzung des Hambacher Forsts und dem Tod des Journalisten Steffen Meyn bei der Räumung 2018. Mit dem Preis der Jugendjury wird die ukrainische Dokumentation "We will not fade away" über Teenager aus der Donbass-Region ausgezeichnet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2023 07:00 Uhr